Нацбанк опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро
Офіційний курс НБУ на 27 жовтня: 100 USD – 2682,6619 гривні; 100 EUR – 3152,9325 гривні; 10 RUR – 4,6442 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2682,6619 (26 жовтня – 2677,0046)
100 EUR – 3152,9325 (26 жовтня – 3154,8499)
10 RUR – 4,6442 (26 жовтня – 4,6464)
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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,82/26,84 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,59/31,61 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8266 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 600 угод на суму 376,32 мільйона доларів.