"До цільового рівня": НБУ очікує зниження інфляції в 2018 році

Національний банк очікує зниження споживчої інфляції в Україні до цільового рівня у 2018 році, заявив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій на брифінгу.

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"Жорсткіша монетарна політика сприятиме зниженню споживчої інфляції та наближенню до цілі в 2018 році", - сказав Смолій, коментуючи рішення регулятора про підвищення облікової ставки до 13,5% річних.

Раніше в НБУ заявляли, що прискорення інфляції в Україні, яка у вересні склала 16,4% в річному вираженні і четвертий місяць поспіль перевищує траєкторію прогнозу НБУ, загрожує цілі монетарної політики регулятора знизити інфляцію на кінець року до 8% плюс/мінус 2 процентних пункту.

Згідно грошово-кредитної політики НБУ, цільовий показник інфляції на кінець 2018 року встановлено у розмірі 6% з допустимим діапазоном відхилення плюс/мінус 2 процентних пункту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 27 жовтня підвищує облікову ставку на 1 процентний пункт – до 13,5% річних з рівня 12,5% річних, на якому регулятор зберігав ставку три місяці поспіль – у липні, серпні і вересні.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.