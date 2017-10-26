На рахунках Київської митниці заарештували майже півмільярда гривень

На депозитних рахунках Київської митниці заарештовано 450 млн грн в рамках розслідування кримінального провадження за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою підприємств-імпортерів. Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, працівники Департаменту організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби разом з детективам Національного антикорупційного бюро України розслідують справу щодо мінімізації митних платежів понад 20 імпортерами за допомогою судових рішень. Відповідне кримінальне провадження було зареєстровано в серпні 2017 року.

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"Встановлено, що підприємства-імпортери декларували свої товари за значно завищеною вартістю. Київська митниця ДФС змінювала вартість, але підприємства вносили необхідне фінансове забезпечення, після чого товари відпускалися у вільний оборот", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд має намір подолати корупцію на всіх українських митницях і створити сприятливі умови для розвитку конкуренції та легального бізнесу в нашій країні.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій.

Сьогодні, 26 жовтня, міністр фінансів України Олександр Данилюк доручив виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану відсторонити від виконання обов'язків керівництво Київського управління Фіскальної служби на час проведення розслідування про збільшення суми фіктивного ПДВ у фінансовій системі країни.

За словами Данилюка, дві третини фіктивного ПДВ проходить через Київ.