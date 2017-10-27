Країни Азії обігнали США за кількістю доларових мільярдерів - Bloomberg

Країни Азії за підсумками 2016 року обігнали США за кількістю доларових мільярдерів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження фінансового холдингу UBS Group.

Кількість мільярдерів в Азії збільшилася на 117 осіб, до 637. У той же час, у США таких людей 563.

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У цілому, загальний розмір статків найбагатших людей в 2016 році зріс на 17% і склав $6 трлн. При цьому американці як і раніше контролюють найбільшу грошову масу - $2,8 трлн, у той час як в Азії це $2 трлн. Разом із тим, згідно з прогнозами UBS, мільярдери з азіатського регіону можуть обійти США в найближчі чотири роки.

В UBS відзначають, що таке зростання відбулося насамперед завдяки економічному розвитку Китаю: новий мільярдер з'являється там раз на три тижні.

Зазначається, що 75% усіх мільярдерів, які з'явилися в 2016 році, родом із Китаю та Індії.

Як повідомляв УНІАН, журнал "Новое время" спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital підготував новий рейтинг "ТОП-100 найбагатших українців" за 2017 рік.

Згідно з дослідженням, донецький бізнесмен Рінат Ахметов знову очолив список найбагатших українців, наростивши свої активи на 69%. А президент України Петро Порошенко в цьому році зміг повернути собі звання доларового мільярдера.