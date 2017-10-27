Україна може перейти на середньострокове планування бюджету - Мінфін

Міністерство фінансів розробило проект змін до Бюджетного кодексу України, який передбачає запровадження в країні середньострокового бюджетного планування та вдосконалення програмно-цільового методу.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, зміни розроблені в рамках бюджетної реформи та реалізації положень Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки.

Мінфін зазначив, що основою змін у Бюджетний кодекс стане впровадження моделі середньострокового бюджетного планування, ключовим елементом якої є трирічна бюджетна декларація як інструмент поєднання стратегічних пріоритетів держави з можливостями бюджету.

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Бюджетна декларація буде містити, зокрема, стелю видатків для головних розпорядників, у межах яких вони повинні планувати свою діяльність. З метою посилення достовірності бюджету в середньостроковій перспективі буде введена система управління фіскальними ризиками.

«Введення на законодавчому рівні середньострокового бюджетного планування створить фінансові рамки для стратегічних ініціатив, зробить істотний вплив на посилення дисципліни учасників бюджетного процесу, змусить їх чітко визначати пріоритети при реалізації реформ у межах фінансових можливостей бюджету», - зазначає міністерство.

Мінфін також вважає, що дана ініціатива забезпечить передбачуваність бюджетної політики, що сприятиме відновленню довіри громадян до держави і дозволить представникам бізнесу ефективно планувати свою діяльність.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 червня затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4% відповідно.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу – до 55% ВВП з 66,8% ВВП.

При цьому резолюція базується на умови виконання у повному обсязі програми кредитування Міжнародного валютного фонду.