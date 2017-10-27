ЄС виділив 12 мільярдів євро на космічні проекти

Європейський союз виділив €12 млрд на інвестиції в розробку великих космічних проектів у 2014-2020 роках.

Про це йдеться в комюніке з нагоди спільної поїздки голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і президента Франції Емманюеля Макрона до космічного центру Куру в Гвіані, передає Комерсант.

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Поїздка, що проходить через рік після презентації Космічної стратегії для Європи, була організована для просування "амбітної промислової політики для забезпечення стратегічних інтересів ЄС".

У числі розроблювальних ЄС космічних проектів - програма спостереження Землі "Коперник", а також супутникові навігаційні системи "Галілей" і EGNOS.

"Ці європейські космічні програми вже служать мільйонам людей: за допомогою використання отриманих даних зросла ефективність аварійних і рятувальних служб, органів реагування на стихійні лиха, авіації. Багато компаній також використовують ці дані для розвитку більш інноваційних методик", - уточнила прес-служба ЄК.