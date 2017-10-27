Рятуючи гривню: НБУ сьогодні продав банкам $86 мільйонів
Середньозважений курс аукціону становив 26,8649 гривні за долар.
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 27 жовтня, продав банкам 86,1 мільйона доларів при попиті 100,4 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,8649 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 100,4 мільйона доларів.
Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 13:00 встановився на рівні 26,8883 гривні/долар.
Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви виходити з інтервенціями, в ході яких регулятор у вересні витратив на підтримку гривні близько 166 мільйонів доларів.
Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривень/долар.
Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.