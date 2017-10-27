Середня зарплата в Україні зросла на 237 гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшилася на 3,3%, а порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 37,2% - до 7351 гривні.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Реальна заробітна плата у вересні 2017 р. порівняно з серпнем 2017 року збільшилася на 1,3%, а порівняно з серпнем 2016 р. збільшилася на 17,3%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж вдвічі – до 3200 гривень.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем зменшилася на 3,1%, при цьому порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 36,6% - до 7114 гривень.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тисяч гривень.