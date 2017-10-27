Експерти: статки всіх мільярдерів світу за рік збільшилися майже на трильйон доларів

За 2016 рік кількість доларових мільярдерів у світі зросла приблизно на 10%, а їх сукупний статок - на 17%, випливає з доповіді Billionaires Report-2017, підготовленого експертами UBS і PwC, передає РБК.

Об'єднаний капітал наявних у світі 1542 мільярдерів (роком раніше було 1397) автори доповіді оцінили в $6 трлн, що на $892 млрд перевищує результат минулого року.

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У доповіді особливо підкреслюється, що за підсумками 2016 року кількість мільярдерів, які представляють країни Азії, вперше в історії перевищила кількість мільярдерів США. За даними UBS/PwC, нові мільярдери в Азії у минулому році з'являлися раз у два дні, в результаті за рік з урахуванням вибуття деяких бізнесменів з числа мільярдерів їхня кількість за рік збільшилася на 23% (з 520 до 637 осіб), тоді як у США - лише на 5% (з 538 до 563 осіб).

Найбільший внесок у збільшення кількості мільярдерів в 2016 році вніс Китай, де їхнє число зросло відразу на 67 осіб, до 318. В Індії за 2016 рік стало на 16 мільярдерів більше, що збільшило їхню загальну кількість до ста.

Найбільші темпи зростання Азія продемонструвала в 2016 році і в нарощуванні сукупного стану місцевих мільярдерів. За рік воно зросло відразу на 31% проти 15% у США і на 5% в Європі. Тим не менш США залишаються лідером за розміром об'єднаного капіталу американських супербагатіїв: до кінця 2016 року він, за оцінкою UBS/PwC, становив $2,753 трлн проти $1,965 трлн в Азії і $1,319 трлн в Європі.

З доповіді випливає, що середній вік мільярдера в 2016 році складав 63 роки, при цьому азіатські (59 років) і особливо китайські (55 років) багатії в середньому помітно молодше своїх конкурентів з США (67 років) і Європи (66 років). За підрахунками UBS/PwC, в Азії мільярдерами стають в середньому на шість років раніше, ніж в США, і на сім років раніше, ніж у Європі.

Автори доповіді відзначають, що приблизно 39% сукупного стану мільярдерів світу належить зараз людям у віці 70 років і старше. За оцінкою експертів, у найближчі 20 років старіючі мільярдери передадуть у спадок або заповідають на благодійність до $2,4 трлн. При цьому найбільш висока частка мільярдерів у віці старше 70 років у Європі (приблизно 53%), тоді як в Азії 81% мільярдерів ще не досяг цього віку.

Як повідомляв УНІАН, журнал "Новое время" нещодавно оприлюднив рейтинг "ТОП-100 найбагатших українців" за 2017 рік. Згідно з дослідженням, донецький бізнесмен Рінат Ахметов знову очолив список найбагатших українців, наростивши свої активи на 69%. А президент України Петро Порошенко в цьому році зміг повернути собі звання мільярдера. На цьому тлі єдиними бізнесменами з першої десятки, активи яких просіли, виявилися Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.