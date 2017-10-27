Суд заморозив виплати вкладникам "Златобанк" на 24 мільйони

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скарги Фонду гарантування вкладів і Національного банку україни на постанову окружного суду Києва про визнання протиправним рішення регулятора про виведення з ринку "Златобанк".

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Згідно з повідомленням прес-служби Фонду гарантування вкладів, у результаті такого судового рішення фактично заблокована робота з виведення банку з ринку, зупинені виплати коштів вкладникам, продаж активів банку та розрахунки з кредиторами, таким чином суд заблокував виплати кошти в межах гарантованої суми відшкодування 25,79 тисячі вкладників на суму понад 24 мільйони гривень.

Разом з цим, Фонд загалом виплатив коштів майже 14 тисячам вкладникам на загальну суму понад близько 825 мільйонів гривень.

"Таким судовим рішенням суд фактично стверджує про безпідставність отримання коштів вкладниками "Златобанк", - відзначає Фонд.

Зараз Фондом очікується повний текст судового рішення Київського апеляційного адміністративного суду, після чого в обов'язковому порядку буде подана касаційна скарга.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Златобанк" в травні 2015 року. До цього, з 14 лютого 2015 року, у банку працювала тимчасова адміністрація.

"Златобанк" працював на ринку України з 2008 року і входив до групи великих банків за активами. За інформацією банку, його основним власником була Олена Якименко, одночасно очолювала наглядову раду установи. Учасники фінансового ринку асоціювали банк з бізнесменом Леонідом Юрушевим, екс-співвласником банку "Форум".