Зарплатні борги в Україні зросли до 2,5 мільярда гривень

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2017 року збільшилася на 4,2% порівняно з серпнем і склав 2,47 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому заборгованість із заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах збільшилася на 9,1% і становить 1,34 мільярда гривень.

На початок жовтня поточного року більш ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (77,6%). При цьому майже половина боргу утворена в Донецькій (31,7%) і Луганській (14,5%) областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість по виплаті заробітної плати в серпні 2017 року зменшилась на 6% порівняно з липнем і склала 2,37 мільярда гривень.