НБУ опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2687,5781 (27 жовтня – 2682,6619)

100 EUR – 3118,9344 (27 жовтня – 3152,9325)

10 RUR – 4,6271 (27 жовтня – 4,6442)

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,88 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,14/31,17 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8758 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 636 угод на суму 581,64 мільйона доларів.