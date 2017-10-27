НБУ опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро
Офіційний курс НБУ на 30 жовтня: 100 USD – 2687,5781 гривні; 100 EUR – 3118,9344 гривні; 10 RUR – 4,6271 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2687,5781 (27 жовтня – 2682,6619)
100 EUR – 3118,9344 (27 жовтня – 3152,9325)
10 RUR – 4,6271 (27 жовтня – 4,6442)
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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,88 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,14/31,17 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8758 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 636 угод на суму 581,64 мільйона доларів.