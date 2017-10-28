Порошенко підписав закон про приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів ЄС

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень). Про це голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна написала у Facebook.

Читайте такожБухгалтерський облік в Україні переводять на стандарти Євросоюзу«Прийняття й набрання чинності цим законом є черговим кроком до створення сприятливого бізнес-клімату в Україні, оскільки наблизить діяльність українських підприємств до світових стандартів у сфері ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності», - зазначила вона.

На сайтах Верховної Ради та президента поки немає інформації про підписання главою держави цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень).

Законом уточнюється період подання проміжної фінансової звітності.

Також законом, з урахуванням положень Директиви ЄС №2013/34/ЄС, передбачено звільнити мікро- і малі підприємства від надання звіту про управління.

В законі уточнено вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес, і підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення.