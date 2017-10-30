Гройсман розповів, коли очікує економічного прориву України

Україна протягом наступних п'яти років здатна здійснити економічний прорив і покращити таким чином демографічну динаміку. Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«Якою я бачу Україну через 5 років? Відповідаю просто: за цей період ми здатні здійснити економічний прорив і покращити показники розвитку в усіх напрямках життєдіяльності країни», - зазначив прем'єр.

Читайте такожГройсман порахував, на скільки зростуть зарплати українців у 2018 році

При цьому глава уряду підкреслив, що в першу чергу результатом реального зростання економіки стануть не статистичні показники, а покращення демографічної динаміки.

«Але результатом нашої роботи стануть не статистичні цифри, а зміни в демографічній динаміці. Моє бажання, щоб уже через 5 років наші співвітчизники побачили перспективи в навчанні, роботі, самореалізації, народженні дітей не десь на чужині, а на батьківщині. Заради цього й працюємо вже зараз», - написав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман, при прогнозі зростання економіки України в 2018 році на 3%, допускає збільшення цього показника до 5-7% уже в 2019 році.

Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% із раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, у 2018 році - на рівні 3%, у 2019 році - на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, у 2018 - на 3,2%, у 2019 - на 3,5%. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%.