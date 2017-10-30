Fitch покращило прогноз зростання економіки України на 2018 рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2% і покращив прогноз зростання на 2018 рік до 3,2% з 3%, прогнозованих раніше.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

"Fitch прогнозує зростання на рівні 2% у 2017 році і очікує, що зростання прискориться до 3,2% і 3,7% в 2018 і 2019 роках, відповідно, за рахунок внутрішнього попиту", - йдеться в повідомленні.

Також агентство прогнозує інфляцію за підсумками 2017 року на рівні 12,9%, що вище цільового орієнтиру Національного банку на рівні 8% (плюс, мінус 2%). При цьому, Fitch прогнозує поступове зниження інфляції в середньому до 7,8% у 2019 році.

Також Fitch очікує, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 4,1% ВВП у 2017 році і в середньому на 4% в 2018-2019 роках. Агентство також прогнозує загальний державний борг на рівні 71,5% ВВП (83,3%, включаючи гарантії) цьогоріч, і вперше з 2007 року держборг скоротиться до 67,3% у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.

У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.