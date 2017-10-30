Fitch назвав терміни та умови отримання Україною наступного траншу МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує отримання Україною наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в 2018 році після прийняття Верховною Радою закону про державний бюджет на наступний рік та погодження між Фондом та українським урядом формули ціни на газ.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Fitch зазначило, що завершення четвертого перегляду в рамках програми кредитування економіки України EFF було відкладено МВФ.

"Хоча пенсійна реформа (ключова умова) була затверджена та закон підписаний на початку жовтня, сильно змінена версія реформи ще не підписана партнерами. Крім того, уряду необхідно прийняти законодавство про приватизацію та про боротьбу з корупцією", - йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch зазначає, що подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів залежатимуть від прогресу у порядку денному структурних реформ, передусім земельної реформи, та досягнення результатів приватизації та боротьби з корупцією, які схильні до затримок і ризиків виконання у зв'язку з виборами 2019 року.

Тим не менш агентство вважає, що продовження взаємодії з МВФ та міжнародними партнерами має основоположне значення для підтримки доступу нашої країни на зовнішні ринки.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня.

За інформацією МВФ, для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу кредиту Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Верховна Рада 3 жовтня прийняла закон про пенсійну реформу.

Крім того, в рамках рішень Кабінету міністрів за програмою з МВФ, ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік згідно імпортного паритету, однак в уряді заявили про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.