Держборг України у вересні перевищив $77 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України за вересень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 0,47 мільярда доларів, або на 0,6%, - до 77,03 мільярда доларів США станом на 30 вересня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 84,66 мільярда гривень, або на 4,3%, - до 2,043 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-вересень - державний і гарантований державою борг зріс на 8,5% в доларовому еквіваленті, на 5,85% в гривневому еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трильйона гривень.