Держбюджет вийшов в "плюс" на 15 мільярдів проти дефіциту роком раніше

Державний бюджет України за січень-вересень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 15 мільярдів гривень проти 63,4 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи держбюджету за цей період становлять 585,756 мільярда гривень, витрати – 571,069 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-вересень 2017 року виконано з профіцитом на рівні 41,656 мільярда гривень проти 31,693 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Доходи зведеного бюджету за цей період становлять 741,170 мільярда гривень, витрати – 699,634 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 мільярда гривень, або 2,9% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає доходи в сумі 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.