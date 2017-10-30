Прибуток державного "Ощадбанку" зріс майже на 10%

Прибуток одного з найбільших державних банків - "Ощадбанку" в січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 9,3% - до 448,757 мільйона гривень, повідомляється у звітності на сайті банку.

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Відповідно до звітності, активи банку за 9 місяців зросли на 5,2% - до 221,631 мільярда гривень, зобов'язання зросли на 0,3% - до 195,548 мільярда гривень, власний капітал становить 26,083 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2016 році банк отримав 468,17 мільйона гривень чистого прибутку проти збитку в 12,3 мільярда гривень роком раніше.