Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2682,9390 (30 жовтня – 2687,5781)

100 EUR – 3115,4288 (30 жовтня – 3118,9344)

10 RUR – 4,6360 (30 жовтня – 4,6271)

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Як повідомляє УНІАН, 30 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,85 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,17/31,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8294 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 528 угод на суму 322,44 мільйона доларів.