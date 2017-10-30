Дві купюри й 11 монет: опубліковано список заборонених в Україні російських грошей (фото)

Майже через два тижні після постанови №103 про заборону в Україні банкнот і монет російського рубля із зображеннями окупованого Криму Нацбанк нарешті видав повний список заборонених грошей з фотографіями.

До нього увійшло дві купюри номіналом 100 і 200 рублів, а також 11 монет, передає UBR.ua, зазначаючи, що вони перераховані в телеграмі НБУ №50-0006/72881.

Список монет включає в себе 5 номіналів різних видів: 2, 3, 5, 10 і 25 рублів. Випущених з 2014 по 2017 роки, із зображеннями Севастополя, Феодосії, Керчі, дитячого табору "Артек" й т.ін.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 13 жовтня заборонив українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.

Рішення НБУ стало відповіддю на заяву центробанку РФ від 12 жовтня про введення в обіг нових банкнот номіналом 200 рублів із зображеними на них символами окупованого Севастополя: Пам'ятника затопленим кораблям і виду на Херсонес Таврійський.