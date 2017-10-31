Профіцит платіжного балансу України зріс майже в 2 рази

Платіжний баланс України в січні-вересні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 1,919 мільярда доларів, що майже в 2 рази вище профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 976 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі у вересні платіжний баланс зведений з профіцитом на рівні 637 мільйонів доларів, що на 43,8% вище профіциту роком раніше.

За попередніми даними, у вересні 2017 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України залишився практично на рівні вересня минулого року і становить 998 мільйонів доларів, при цьому він збільшився в порівнянні з серпнем 2017 року в 5,8 разів через планові виплати відсотків за реструктуризованими ОВДП.

За дев'ять місяців 2017 року негативне сальдо поточного рахунку порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилося на 12,7% - до 3,043 мільярда доларів, в основному через масштабні закупівлі енергоносіїв та сільськогосподарської техніки.

Чистий приплив за фінансовим рахунком у вересні становить 1,6 мільярда доларів і переважно був забезпечений надходженням коштів від розміщення облігацій зовнішньої державної позики, чисті надходження до реального сектору у вересні становили 0,5 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році було зведено з профіцитом на рівні 1,346 мільярда доларів, що в 1,6 рази більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 мільйонів доларів. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 мільярда доларів у 2014 році.