Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на 8%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-вересні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 4,265 мільярда доларів, що на 8,1% вище дефіциту за січень-вересень 2016 року на рівні 3,944 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні-вересні 2017 року становив 6,034 мільярда доларів, що на 27,9% вище дефіциту за січень-вересень 2016 року на рівні 4,717 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 2,3 рази – до 1,769 мільярда доларів.

За даними НБУ, у вересні дефіцит зовнішньої торгівлі становив 672 мільйони доларів, у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 891 мільйон доларів, профіцит торгівлі послугами – 219 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.