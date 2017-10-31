"Київенерго" Ахметова скоротило збиток майже на 30%

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, у січні-вересні 2017 року отримала 999,7 мільйона гривень чистого збитку, що на 29,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також наголошується, що чистий дохід від реалізації продукції за звітний період зріс на 22,6% - до 17,651 мільярда гривень, а валовий збиток – на 31,6% до 1,02 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році компанія "Київенерго" отримала 2,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,695 мільярда гривень чистого збитку в 2015 році.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.