Житомирщина лідирує за темпами зростання зарплатні - майже на 45% за рік

Житомирська область займає лідируючі позиції в Україні за темпами зростання заробітної плати. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у вересні цього року Житомирщина посіла 6 місце серед інших регіонів України з показником у 6 тис. 106 грн середньої заробітної плати працівників області, що на майже 45% більше, ніж було у вересні минулого року.

"Згідно зі статистичними даними, середня заробітна плата працівників області за вересень цього року становила 6 тис.106 грн і зросла у порівнянні до відповідного періоду минулого року на 44,8%, коли в Україні цей показник становить 37,2%. У рейтингу областей Житомирщина у вересні посіла 6 місце за цим показником та 7 місце – за показником реальної заробітна плата з урахуванням індексу споживчих цін. Найбільше зросла заробітна плата у працівників бюджетної сфери, зокрема, освіти – на 72,6 %, а також підприємств переробної промисловості – на 47,5 %", – повідомила УНІАН заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення ОДА Світлана Бойм.

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Також вона наголосила, що значне підвищення рівня оплати праці відбулося у працівників сфери обслуговування – на 62%. Саме цей показник досягнуто завдяки легалізації заробітної плати та зайнятості у цій сфері.

"Завдяки спільній роботі департаменту та органів Державної фіскальної служби в області легалізовано працю 3939 громадян, що на 28% (на 852 особи) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Донараховано 2,7 млн грн податків та платежів до бюджетів", – наголосила Бойм.

Крім цього, в області кількість найманих працівників у фізичних осіб-підприємців за 9 місяців цього року зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,6%, а кількість роботодавців збільшилася на 1тис. 319 осіб.