"Китайська схема" відмивання грошей на митниці: ЗМІ розповіли деталі "бізнесу"

На депозитних рахунках Київської митниці минулого тижня заарештовали 450 млн грн в рамках справи щодо зниження митних платежів низкою підприємств-імпортерів для товарів із Китаю, йдеться у сюжеті програми «Гроші».

При цьому детективи НАБУ повідомляють, що гроші митники збирались віддати нечесним на руку комерсантам. Адже із Піднебесної до України виходять десятки кораблів із найрізноманітнішим крамом.

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«Китайська схема» працювала наступним чином: за версією слідства низка компаній-імпортерів намагались розмитнити товари , вказавши у деклараціях ціни значно нижчі ринкових. Слідчі вважають, що митники спочатку піднімали платежі на товари, комерсанти доплачували різницю, після чого забирали вже розмитнені товари і продавали по всій країні.

В кінці схеми, ділки звертались до суду і намагались скасувати рішення про донарахування митних платежів.

Як повідомляв УНІАН раніше, на депозитних рахунках Київської митниці заарештовано 450 млн грн в рамках розслідування кримінального провадження за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою підприємств-імпортерів. Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, працівники Департаменту організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби разом з детективам Національного антикорупційного бюро України розслідують справу щодо мінімізації митних платежів понад 20 імпортерами за допомогою судових рішень. Відповідне кримінальне провадження було зареєстровано в серпні 2017 року.