Нацбанк спростив відкриття рахунків та безготівкові розрахунки

Національний банк України спростив порядок відкриття і ведення рахунків клієнтів банків, а також здійснення безготівкових розрахунків.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, про це йдеться у постанові Правління Національного банку України "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Постановою скасовано обов'язок по використанню підприємством печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах), дозволено укладення договорів про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, надано право клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття таких рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом надання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Крім того, документом передбачено право уступки вимоги за договором банківського вкладу, введені норми по використанню при здійсненні операцій за рахунком фізичної особи зразка підпису довіреної їм особи, зазначеної в договорі банківського рахунку, визначено порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, визначено порядок відкриття фізичними особами-підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати і прирівняних до неї платежів.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році В Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.