"Укрексімбанк" отримав 1,5 мільярда прибутку проти збитку роком раніше

Державний "Укрексімбанк" в січні-вересні 2017 року отримав 1,465 мільярда гривень прибутку проти 409,9 мільйона гривень збитку за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи зросли на 4% - до 166,850 мільярда гривень, зобов'язання знизилися на 2,2% - до 151,7 мільярда гривень, власний капітал зріс до 15,15 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.