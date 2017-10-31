Понад 70% українців змінюють роботу через низьку зарплату - дослідження

Основною причиною зміни роботи для 72% українців є низька заробітна плата, повідомила фахівець експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко, посилаючись на результати дослідження порталу HeadHunter Україна.

«На запитання про те, що саме спонукає змінювати місце роботи, 72% респондентів відповіли, що це саме низький рівень заробітної плати. Саме фінансовий аспект ввійшов в ТОП-3 основних причин, через які українці міняють роботу», - повідомила Криворученко.

За її словами, двома іншими причинами, які спонукають до зміни роботи, є - відсутність можливості професійно розвиватися (63%) і некомфортна атмосфера в колективі (44%).

«Не всім людям, які працевлаштовуються, достатньо лише заробітної плати, вони хочуть розвиватися на роботі, причому в двох напрямах. Перший напрям - це умовно можна назвати горизонтальним розвитком, тобто це різноманітні майстер-класи, семінари, навчання в компанії, які розвивають людину як фахівця. Другий напрям - вертикальний розвиток - це якраз безпосередньо кар'єрний розвиток, рух вгору кар'єрними сходами», - наголосила експерт.

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Як показало дослідження, близько третини респондентів замислюються про зміну роботи, коли відчувають необхідність змінити щось у своєму житті. Менш поширеними причинами виявилися погані умови на робочому місці (17%), бажання змінити сферу діяльності (10%), скорочення штату (9%) і незручне розташування офісу (9%). Серед інших причин зустрічаються також відчуття непотрібності своєї роботи, перспективніша і біль високооплачувана пропозиція, невиконання роботодавцем обіцяних умов і неможливість реалізації нововведень.

Криворученко повідомила, що в середньому пошук роботи в Україні становить від 2 до 6 місяців. Більшість претендентів моніторять вакантні пропозиції на сайтах пошуку роботи. Майже половина респондентів використовують для пошуку роботи свої особисті зв'язки і знайомства. Третина українців перевіряють наявність вакансій безпосередньо на сайтах компаній, 21% шукають роботу за допомогою спеціалізованих груп у соціальних мережах і лише 8% користуються послугами рекрутингових агентств. Серед інших варіантів учасники опитування відзначили, що робота знаходить їх сама і їм не доводиться її шукати.

Згідно з результатами дослідження, 44% його учасників змінюють роботу раз на 2-4 роки. При цьому 18% роблять це не так часто - раз на 5-7 років. Тих, хто змінює роботу в середньому раз на рік, виявилося 13%. Частіше, ніж раз на рік, змінюють роботу 7% респондентів. Лише 5% роблять це раз на 8-10 років, а 8% змінюють роботу раз на 10 років. Кількість українців, які ніколи не міняли роботу, становить 5% від загального числа опитаних.

«У процесі пошуку нового місця роботи українці переживають доволі широкий спектр емоцій, і загалом це стресова ситуація. Ясно, що побоювання і негативних емоцій уникнути не так і просто. Однак за правильного підходу можна постаратися перемістити фокус на позитив, і тоді зміна роботи зможе принести наснагу, новий досвід і можливості», - зазначила Криворученко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні у вересні 2017 року зменшився порівняно із серпнем на 2,9%, в абсолютних цифрах - на 8,9 тис. осіб, до 303 тисяч.

Віце-прем'єр Павло Розенко вважає, що реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб, тоді як у службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України, що майже вп'ятеро менше.