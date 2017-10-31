У Москві суд заарештував скандального екс-голову "Нафтогазу" Бакая до 12 листопада - ЗМІ

Таганський суд Москви заарештував колишнього голову "Нафтогазу України" Ігоря Бакая, підозрюваного в шахрайстві.

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"Суд 27 жовтня задовольнив клопотання слідства і обрав щодо Бакая запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 12 листопада", - повідомили ТАСС в суді.

Нагадаємо, ТСН з посиланням на власні джерела повідомляв, що в Москві затримали скандального колишнього начальника Державного управління справами, екс-голову «Нафтогаз-України» Ігоря Бакая

За даними видання, разом з Бакаєм затримали бухгалтера та його помічника. Сьогодні, 31 жовтня, помічника бухгалтера відпустили зі слідчого ізолятора, а екс-чиновник залишився під вартою.

Відомо, що його звинувачують у заволодінні фінансами сторонніх осіб шляхом обману. «На нього є 10 заяв від обдурених і серед них заява російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаю 9 мільйонів доларів», - пише видання.

Також за даними джерел, Бакай останнім часом жив, переміщаючись між ОАЕ і Москвою і постійно позичав гроші у знайомих.

Відомо, що Ігоря Бакая звинувачували у перевищенні влади і зловживанні службовим становищем. В кінці 2004 року він разом з родиною втік до Росії. Екс-чиновника підозрюють у незаконному продажі майнових комплексів "Готель "Дніпро", "Готель "Україна", а також нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".