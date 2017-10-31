Банк, що належить Порошенку, збільшив прибуток у 2,5 раза

«Міжнародний інвестиційний банк», ключовим власником якого є президент України Петро Порошенко, в січні-вересні 2017 року отримав 78,364 млн грн прибутку, що в 2,5 раз вище за показник за аналогічний період попереднього року.

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Згідно з даними на сайті банку, з початку року його активи зросли на 1,3% - до 6,978 млрд грн, зобов'язання - на 0,1%, до 6,692 млрд грн, власний капітал зріс до 286,4 млн грн.

Раніше банк повідомляв, що його чистий прибуток за підсумками 2016 року становив 42,665 млн грн, що в 1,6 разу вище за показник за 2015 рік.

Довідка УНІАН. «Міжнародний інвестиційний банк» працює на ринку України з 2008 року. Ключовим власником фінустанови є президент України Порошенко.