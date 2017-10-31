Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business (інфографіка)

Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018» за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом впровадження зобов'язання негайного оприлюднення інформації про транзакції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску.

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Згідно з інформацією на сайті рейтингу, саме ці основні реформи в Україні були враховані при складанні рейтингу.

При цьому мінімальний прогрес було відзначено в процедурах відкриття бізнесу, підключення до електромереж, реєстрації власності та банкрутства, але ці зміни суттєво не вплинули на позицію країни в рейтингу. У той же час відсутність будь-якого прогресу було відзначено в доступі до кредитування, процедурах зовнішньої торгівлі та виконанні контрактів.

Згідно з рейтингом, найпозитивнішими сторонами ведення бізнесу в Україні є доступ до кредитів (29-те місце), отримання дозволів на будівництво (35-те місце), сплата податків (43-тє місце). За швидкістю і процедурами відкриття бізнесу Україна посідає 52-ге місце, реєстрації майна - 64-те місце, захисту міноритарних акціонерів - 81-ше місце, виконання контрактів - 82-ге місце, зовнішньої торгівлі - 119-те місце, підключення до електромереж - 128-ме місце, процедурою банкрутства - 149-те місце.

Сусідами України за рейтингом є Киргизстан (77-ме місце) і Бутан (75-те місце). При цьому країни СНД Молдова, Білорусь і Росія перебувають на 44-му, 38-му і 35-му місцях відповідно. До першої десятки країн рейтингу (в порядку зниження місця) увійшли Нова Зеландія, Сінгапур, Данія, Південна Корея, Гонконг, США, Велика Британія, Норвегія, Грузія і Швеція.

Інфографіка Liga.net.

Пізніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зазначили, що найбільше на поліпшення позиції країни вплинув компонент отримання дозволів на будівництво - з 140-го на 35-е місце. У той же час за компонентом сплати податків було враховано зниження ЄСВ (єдиного соціального внеску), яке відбулося ще в 2015 році, що зумовлено особливостями методології рейтингу. За цим компонентом Україна піднялася з 140-го на 43-е місце.

«Ми йдемо вперед. Можливо, не так швидко, як хотілося б, але ми чітко знаємо, в якому напрямку нам потрібно рухатися. Цього року місія Світового банку приїжджала в Україну на наше запрошення, щоб їх висновки були максимально об'єктивними. Я думаю, ми продовжимо таку практику в подальшому. І звичайно, потрібно працювати на поліпшення бізнес-клімату», - підкреслив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Водночас заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов зазначив, що прийняття Верховною Радою дерегуляційного законопроекту №6540 допоможе країні увійти в ТОП-40 рейтингу.

«Плюс 4 позиції - це добре, але ми хочемо краще. Увійти в ТОП-40 рейтингу України має допомогти законопроект, який разом розробили Мінекономрозвитку і Офіс ефективного регулювання - №6540. Прийняти його потрібно якомога швидше, адже в дерегуляції важлива швидкість. Інші країни теж орієнтуються на рейтинг і роблять багато, адже, як і ми, зацікавлені в залученні інвесторів. Щоб залишатися на тому самому місці в рейтингу, треба бігти, а щоб рухатися вперед - бігти вдвічі швидше. Тому ми наголошуємо на необхідності якнайшвидшого прийняття законопроекту №6540, який значно поліпшить інвестклімат в Україні ", - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку прогнозувало, що Україна може піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018» на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно може приносити додатково 1 млрд дол. інвестицій у країну щороку.

У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business - до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес України показала у спрощенні започаткування бізнесу (20-те місце з 190-го), найменший - у сфері боротьби з корупцією (140-ве місце з 190-го).