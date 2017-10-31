Приплив прямих іноземних інвестицій до України становив $1,6 мільярда

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у січні-вересні становив 1,6 млрд дол., що на 40% більше аналогічного періоду минулого року в розмірі 1,15 млрд дол.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у вересні становив 0,2 млрд дол. США, більше 80% з яких були спрямовані в реальний сектор.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2017 року становив 38,982 млрд дол. За цей період в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 711 млн дол. нових інвестицій, при цьому відтік становив 207 млн дол., а позитивна переоцінка становила 1,153 млрд дол.