"Альфа-Банк" відзвітував про прибуток проти збитку роком раніше
«Альфа-Банк» у січні-вересні отримав 23,7 млн грн прибутку.
«Альфа-Банк» (Україна), що займає 10-те місце серед працюючих в нашій країні банків за обсягом активів, у січні-вересні 2017 року отримав 23,7 млн грн прибутку проти 493 млн грн збитку за аналогічний період попереднього року.
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Згідно зі звітністю на сайті банку, з початку року його активи зросли на 5,9% - до 41,254 млрд грн, зобов'язання на 6,4%, до 37,918 млрд грн
Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».
Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.