"ТАСкомбанк" Тігіпка збільшив прибуток майже в 23 рази

"ТАСкомбанк", що належить бізнесменові Сергію Тігіпку, в січні-вересні збільшив прибуток у 22,5 раза до 42,49 млн грн.

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Про це йдеться у звітності, розміщеній на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку року його активи зросли на 50,13% - до 12,205 млрд грн, зобов'язання – на 52,2%, до 11,380 млрд грн, власний капітал зріс до 824,4 млн грн.

Довідка УНІАН. «ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», Київ) працює на ринку України з 1989 року. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «ТАС». Основними власником банку є Сергій Тігіпко.