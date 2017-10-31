Долар і євро подорожчають у перший день листопада: курси валют

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2686.2019 (31 жовтня – 2682.9390)

100 EUR – 3126.2018 (31 жовтня – 3115.4288)

10 RUR – 4.6220 (31 жовтня – 4.6360)

У вівторок, 31 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,26/31,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8620 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 426 угод на суму 245,58 млн дол.