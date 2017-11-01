"Укрсоцбанк" скоротив збиток до 1,6 мільярда гривень

Один із найбільших в Україні банків за обсягом активів "Укрсоцбанк" в січні-вересні 2017 року отримав 1,559 млрд грн збитку, що на 43,2% менше збитку за аналогічний період минулого року в розмірі 2,747 млрд грн.

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Про це йдеться у звітності на сайті банку.

Як повідомив банк у звітності, з початку року його активи знизилися на 14,5% - до 31,724 млрд грн, зобов'язання – на 13,2%, до 25,010 млрд грн, власний капітал на 18,8% - до 6,714 млрд грн.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.

У грудні 2016 року UniCredit Bank оголосив про ребрендинг і повернення до своєї історичної назви – «Укрсоцбанк» у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A.