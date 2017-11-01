Канада вже скасувала для України 98% обмежень у рамках зони вільної торгівлі

Україна в найближчі сім років скасує для Канади 99% тарифів і обмежень в рамках зони вільної торгівлі, Канада на поточний момент вже скасувала 98% обмежень.

Читайте такожМінекономрозвитку підтвердило наявність помилки в угоді про вільну торгівлю з Канадою

Про це повідомляється на урядовому порталі.

У повідомленні наголошується, що сторони забезпечують взаємний доступ до державних закупівель, вирівнюють екологічні стандарти, стандарти праці, захисту прав інтелектуальної власності.

"Потенціал для подальшого зростання значний: у рамках впровадження Угоди про зону вільної торгівлі Канада відмінила вже 98% тарифів і обмежень, Україна - 72% і протягом 7 років доведе цей показник до 99%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 31 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої сторони обговорили посилення політичного діалогу і розширення зони вільної торгівлі на сферу послуг і інвестицій.

Голови урядів також обговорили пріоритети головування Канади в G7 в 2018 році. Домовилися, що під час майбутнього саміту Великої сімки в червні 2018 року українське питання буде розглянуто в контексті зміцнення безпеки і забезпечення миру, в питаннях координації міжнародної підтримки українських реформ.

Сторони обговорили також ситуацію на сході України і можливості розгортання в Донбасі миротворчій операції під егідою ООН.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та Канадою почала діяти 1 серпня.

Канадські інвестиції (акціонерний капітал нерезидентів) в Україні за підсумками першого кварталу 2017 року зросли на 2,6% - до 42,2 млн дол.