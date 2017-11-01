Українські банки очікують зростання кредитування

Банки очікують зростання кредитування у всіх сегментах протягом наступних 12 місяців, найоптимістичніші очікування стосуються корпоративного кредитування.

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Про це повідомив Національний банк України на своєму сайті з посиланням на підсумки проведеного в третьому кварталі поточного року опитування банків.

Згідно з повідомленням, частка банків, які вважають, що корпоративне кредитування збільшиться протягом наступних 12 місяців, становила 76% (у II кварталі - 68%).

Банкіри зазначили, що в третьому кварталі збільшився попит на всі види корпоративних кредитів. На думку опитаних банків, це пов'язано зі зниженням процентних ставок, потребами підприємств в обіговому капіталі та інвестиціях, а також необхідністю реструктурувати борги.

За даними НБУ, близько третини опитаних банків прогнозують підвищення якості кредитного портфеля корпоративних клієнтів та домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, опитування про умови кредитування проводиться Національним банком України щоквартально серед кредитних менеджерів 68 банків, на які припадає 97% загального обсягу активів банківської системи. Результати опитування є відображенням думки респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.