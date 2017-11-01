Гривня в жовтні подешевшала до долара на 1,3% - Нацбанк назвав причини
Порівняно з початком року вартість гривні до долара залишається вищою на 1,2%.
Національна валюта України за місяць станом на 30 жовтня подешевшала до долара США за офіційним курсом на 1,3%.
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Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за жовтень, порівняно з початком року вартість гривні до долара залишається вищою на 1,2%.
«На валютному ринку тривало превалювання девальваційного тиску на гривню, викликане зростанням попиту на іноземну валюту з боку підприємств паливно-енергетичного комплексу, автотрейдерів та фармацевтичної галузі», - йдеться в огляді.
Крім того, як зазначив НБУ, знецінення гривні посилювалося погіршенням кон'юнктури готівкового валютного ринку - знижувалися обсяги пропозиції готівкової валюти з боку населення і водночас зростав попит на неї.
Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви практично щотижня виходити на міжбанк з інтервенціями.
Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.
Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.