Гривня в жовтні подешевшала до долара на 1,3% - Нацбанк назвав причини

Національна валюта України за місяць станом на 30 жовтня подешевшала до долара США за офіційним курсом на 1,3%.

Читайте такожЩо буде з гривнею: очікування українців щодо курсу значно погіршились

Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за жовтень, порівняно з початком року вартість гривні до долара залишається вищою на 1,2%.

«На валютному ринку тривало превалювання девальваційного тиску на гривню, викликане зростанням попиту на іноземну валюту з боку підприємств паливно-енергетичного комплексу, автотрейдерів та фармацевтичної галузі», - йдеться в огляді.

Крім того, як зазначив НБУ, знецінення гривні посилювалося погіршенням кон'юнктури готівкового валютного ринку - знижувалися обсяги пропозиції готівкової валюти з боку населення і водночас зростав попит на неї.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви практично щотижня виходити на міжбанк з інтервенціями.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.