Android Pay став доступним для держателів "приватівських" карток Mastercard

Представники світової корпорації Google разом з Mastercard та ПриватБанком оголосили про запуск в Україні глобального сервісу Android Pay. Зазначається, що Україна стала 15-ю країною у світі, де запрацювала технологія безконтактних розрахунків смартфонами Android Pay.

На даний час першим банком в Україні, який надає своїм клієнтам можливість користуватися міжнародним сервісом Android Pay став ПриватБанк. Він є найбільшим в Україні емітентом з понад 28 млн активних карток та еквайром з найширшою мережею POS-терміналів.

За словами розробників, запуск Android Pay в країні став можливим завдяки розвиненій мережі прийому безконтактних карток в країні та глобальній цифровій платформі токенізації Mastercard Digital Enablement Service (MDES), раніше запущеній в Україні, з якою працює й компанія Google. Платформа дає змогу перетворити майже будь-який NFC-пристрій з підключенням до інтернету на безпечний платіжний інструмент.

«Ми пишаємося тим, що стали першим українським банком, який запустив Android Pay для своїх клієнтів та відкрив «режим платіжного безвізу» для понад 4 мільйонів користувачів Android-смартфонів», - зазначив керівник “Роздрібного бізнесу” ПриватБанку Олексій Шабан.

У свою чергу Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії висловила впевненість, що Україна має всі шанси стати однією з країн-лідерів за популярністю оплат зі смартфона.

«Сьогодні на базі MDES ми реалізуємо рішення для мобільних оплат у близько 20 країнах світу. Найбільше так розраховуються у Великобританії, Канаді, Польщі, Росії та США. Ми впевнені, з відкритістю українців до інновацій Україна має всі шанси стати однією з країн-лідерів за популярністю оплат зі смартфона», - заявила Платонова.

Технологія Android Pay уже доступна для власників Android-смартфонів з операційною системою KitKat 4.4 і вище, що підтримують технологію NFC. Для того, щоб почати користуватися сервісом, потрібно завантажити додаток Android Pay з Google Play та додати у нього дані карток від ПриватБанку. У торгових точках користувачі зможуть швидко розраховуватися завантаженими у додаток картками: варто лише розблокувати телефон і прикласти його до безконтактного терміналу.

Довідка: В Україні рівень проникнення смартфонів складає 44%, а вже у 2020 році експерти прогнозують показник у 71%. Уже сьогодні 72% українців готові оплачувати покупки зі смартфонів: з ними українці проводять понад 4 години щодня. В Україні розрахуватися безконтактно можна нe тільки в торгово-сервісній мережі (супермаркети, аптеки та ін.) та у міській інфраструктурі (метро, фунікулер, зоопарк тощо).