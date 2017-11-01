Держказначейство відзвітувало про залишки коштів на єдиному рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 листопада 2017 року становив 48,564 млрд грн, що на 11,467 млрд грн, або на 19%, менше за показник на 1 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на початок поточного року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні виріс у 3,4 разу порівняно з аналогічним показником минулого року, а порівняно з 1 листопада 2016 року - в 3 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 жовтня 2017 року становив 60,031 млрд грн.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.