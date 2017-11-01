Bitcoin оновлює максимуми: підскочив майже до $6,5 тисяч

Курс першої і найпопулярнішої на сьогоднішній день криптовалюти Bitcoin (біткойн) встановив новий рекорд, повідомляє Новое время.

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"31 жовтня ціна біткойну піднялася до 6454 доларів за монету. Втім, до моменту написання матеріалу, курс криптовалюти коливався близько 6400 доларів. Ймовірною причиною зростання на ринку вважають все більшу увагу до біткойну, а також те, що 31 жовтня першій криптовалюті виповнилося 9 років", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з біржовими даними coinmarketcap, загальна ринкова вартість біткойну піднялася вище 106 мільярдів доларів. Загальна капіталізація криптовалют на даний момент становить трохи більше 182 мільярдів доларів, що також є абсолютним рекордом для крипторинку.

Нагадаємо, що 30 жовтня курс біткойну піднявся вище 6300 доларів за монету.

1 серпня відбувся так званий форк (поділ) біткойну , який викликав серйозну волатильність того дня. У результаті цього утворилися дві криптовалюти - оригінальний Bitcoin (BTC) та новий Bitcoin Cash (BCC/BCH).

Крім того, 24 жовтня Bitcoin знову розділився на дві цифрові валюти. Цього разу від оригінального біткоіну відокремився Bitcoin Gold.