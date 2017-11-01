Держстат назвав регіони з найвищою зарплатою

Найвища середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника у вересні поточного року була зафіксована в Києві, де вона склала 11423 гривні, і в Донецькій області - 8068 гривень.

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При цьому, згідно з інформацією на сайті Державної служби статистики, заробітна плата в Києві, порівняно з вереснем минулого року збільшилася на 33%, а в Донецькій області зросла на 13,5%.

Середня зарплата в Київській області у вересні 2017 року склала 7274 гривні, що на 13,5% більше, ніж в аналогічному місяці минулого року.

Трійку лідерів серед регіонів за рівнем зарплат, після Донецької і Київської областей, замикає Дніпропетровська область, де її зростання порівняно з минулим роком становить 21,5% - до 7182 гривні.

Найнижчі показники середньої зарплати у вересні відзначені у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях – 5793 гривні, 5765 гривень і 5731 гривня відповідно.

У Держстаті зазначили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму та зони військових дій на сході України.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшилася на 3,3%, а порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 37,2% - до 7351 гривні.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2017 року збільшилася на 4,2% порівняно з серпнем і становить 2,47 мільярда гривень.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена в 2 рази – до 3200 гривень.