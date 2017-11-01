У ДФС повідомили про арешт 450 мільйонів "одного з найвідоміших контрабандистів України"

Державна фіскальна служба (ДФС) і Національне антикорупційне бюро України розкрили масштабну схему з мінімізації митних платежів в Одеській області.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав в.о. голови ДФС Мирослав Продан.

"В результаті наших спільних дій наприкінці минулого тижня було заарештовано 450 млн грн, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України", - написав він, однак не назвав прізвище цього «відомого контрабандиста».

За словами Продана, одеські угруповання контрабандистів створили десятки фірм-одноденок, директорами яких є підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки). Постачанням товару з Китаю займалися аналогічні фірми "прокладки". Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше разів.

Отримавши декларації з очевидно недостовірними даними, митники коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Представники одеських компаній вносили на рахунки митниці відповідні фінансові гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг. Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов'язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю й повертати імпортеру його фінансову гарантію.

"Ми зібрали всю інформацію про дії учасників схеми й відправили її правоохоронцям. Кошти контрабандистів заарештовано. Я дуже сподіваюся, що НАБУ доведе цю справу до кінця. Й до кримінальної відповідальності будуть притягнуті всі «дійові особи» - в тому числі й представники судової гілки влади", - написав Продан.

Як повідомляв УНІАН, уряд має намір подолати корупцію на всіх українських митницях і створити сприятливі умови для розвитку конкуренції та легального бізнесу в нашій країні.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій.