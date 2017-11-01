Активи працюючих банків України зросли на 30 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за вересень 2017 року зросли на 29,733 мільярда гривень, або на 2,4%, – до 1,280 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у січні-вересні активи зросли на 24,412 мільярда гривень, або на 1,9%.

Також повідомляється, що станом на 1 жовтня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, склало 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків – 117.