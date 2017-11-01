Частка проблемних кредитів в українських банках скоротилася до 56%

Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках у вересні знизився на 0,5 в.п. і на 1 жовтня склав 588,215 мільярда гривень, або 56,44% загального обсягу виданих кредитів.

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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в держбанках становить 71,4%, у банках з іноземним капіталом - 46%, з приватним капіталом - 25,1%, при цьому частка непрацюючих кредитів у гривні на 1 жовтня становить 50,6%, в іноземній валюті - 63%.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-серпень 2017 року скоротилися на 5,321 мільярда гривень, або на 0,4%, – до 1,251 трильйона гривень.

Станом на 1 вересня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становить 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.