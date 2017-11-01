Підвищення пенсій виявилося черговим "покращенням": майже 5 мільйонам пенсіонерів додали менше 200 гривень

В результаті пенсійної реформи вже в жовтні був зроблений перерахунок пенсій і для 4,795 мільйона пенсіонерів з 10,2 мільйона перевищення не перевищило 200 гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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"В результаті перерахунку пенсії було підвищено для 10,2 мільйона пенсіонерів. Доплату до 200 гривень одержали 4 мільйона 794,8 тисячі осіб", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

При цьому підвищення пенсій від 200 гривень до 500 гривень торкнулося 2 мільйонів 069,8 тисячі осіб.

Ще 1,2 мільйона пенсіонерам пенсія буде підвищена від 500 гривень до 1000 гривень.

Більше тисячі гривень повішення пенсій торкнулося 2,082 мільйона пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає автоматичний перерахунок пенсій за новою формулою.

Прем'єр Гройсман одразу після прийняття пенсійної реформи, заявив, що зміни пенсійного законодавства є збалансованими, які дозволять покращити якість життя пенсіонерів.

Прийняття в Україні пенсійної реформи продиктовано необхідністю співпраці з Міжнародним валютним фондом, який вимагає від України скоротити дефіцит Пенсійного фонду.