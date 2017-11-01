Держбюджет України перевиконано за доходами на 5,2%

Державний бюджет України в січні-жовтні 2017 року отримав 647,4 мільярда гривень доходів, що на 5,2% більше бюджетного розпису на цей період.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету в січні-жовтні 2017 року на 39,7% вище показника за аналогічний період 2016 року.

При цьому, у жовтні держбюджет отримав 61,669 мільярда гривень доходів, що на 2,3% нижче бюджетного розпису на цей місяць, але на 10,1% вище показника за жовтень 2016 року.

За даними Держказначейства, митні надходження в жовтні становлять 28,873 мільярда гривень, що на 22,1% більше бюджетного розпису, в січні-жовтні – 243,6 мільярда гривень, що на 12,1% більше бюджетного розпису.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-вересень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 15 мільярдів гривень проти 63,4 мільярди гривень дефіциту за аналогічний період попереднього року.