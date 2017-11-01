"УкрСиббанк" з початку року отримав понад 800 мільйонів прибутку

"УкрСиббанк", що займає 7-е місце в банківській системі України за обсягом активів, у січні-вересні 2017 року отримав 856,3 мільйона гривень прибутку проти 977,949 мільйона гривень збитку за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 5,3% - до 42,977 мільярда гривень, зобов'язання – на 7,9%, до 38,017 мільярда гривень, капітал збільшився до 4,96 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "УкрСиббанк" працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків за активами. Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція) і ЄБРР.